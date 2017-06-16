Египетская армия ликвидировала трех экстремистов на Синайском полуострове

2017-06-16 15:40 | www.trend.az | 2

Армия Египта в ходе спецоперации на Синайском полуострове ликвидировала трех экстремистов, находившихся в списке особо опасных преступников, сообщил официальный представитель ВС страны Тамер ар-Рифаи, передает РИА Новости.

По его словам, был арестован еще один член экстремистской группировки, ликвидированы два транспортных средства экстремистов.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на военных и полицию. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.