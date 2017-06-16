Министр Кямаледдин Гейдаров примет граждан в Джалилабаде

2017-06-16 15:52 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, в приеме смогут участвовать жители Джалилабадского, Масаллинского, Лянкяранского, Астаринского, Лерикского, Ярдымлинского районов, а также временно размещенные в этих районах вынужденные переселенцы.

На приеме будут рассматриваться только вопросы, связанные с деятельностью МЧС.

Регистрация граждан, желающих попасть на прием, начнется 19 июня в 09:00 и будет проводиться в административном здании противопожарной части Джалилабадского района.

Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.