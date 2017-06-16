«Непридуманная жизнь» Бахрама Багирзаде

2017-06-16 15:55 | www.oxu.az | 3

Вышла новая и самая долгожданная книга вечного бакинца Бахрама Багирзаде «Непридуманная жизнь». Книгу трудно отнести к какому-то определенному жанру. Это ни повести, ни рассказы, ни воспоминания… Это чувства, которые живут в наших сердцах - одиночество, боль, разлука, любовь, страх, потери, печаль, несбывшиеся мечты о счастье и жизни, которая подобно золотистому песку, утекает сквозь пальцы…

Как передает Oxu.Az, одна из ярких и интересных особенностей новой книги Бахрама Багирзаде – это великолепные иллюстрации, сделанные великими мастерами и молодыми художниками, некоторые из которых только начинают свой творческий путь: Сакит Мамедов, Алтай Садыхзаде, Эльчин Оруджев, Айнур Мамедова, Элияр Алимирзоев, Вугар Мурадов, Низар Мамедов, Вугар Али, Джасар Мамедов, Акшин Кязимов, Айнур Азиз Мамедова, Ханлара, Медина Салих, Деляфруз Багирова, Туран Мухтарзаде, Эмин Гахраманов.

Их талантливые, глубокие, необычные работы помогут читателям глубже прочувствовать смысл и настроение книги, в которой Бахрам Багирзаде очень искренне рассказал о том, что его волнует.

Книгу «Непридуманная жизнь» можно приобрести в магазинах «Али и Нино», книжном магазине при Президентском аппарате, Академкниге, «Доме русской книги» и других книжных магазинах Баку.

С.С.

