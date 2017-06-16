Президент Азербайджана принял главу МИД Колумбии (версия 2)

2017-06-16 15:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра иностранных дел Колумбии Марию Анхелу Олгин.

Министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Олгин с удовлетворением отметила, что в Азербайджане уже открылось посольство Колумбии и здесь осуществляется деятельность совместно с входящими в Тихоокеанский альянс странами - Перу и Мексикой.

Сказав, что Азербайджан обладает большими возможностями, Мария Анхела Олгин выразила готовность совместно работать для расширения сотрудничества. Гость подчеркнула хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Колумбией, интерес к развитию связей и в других сферах.

Проинформировав главу государства о процессах, идущих в ее стране, Мария Анхела Олгин сказала, что после достижения мирного соглашения в результате конфликта, долгие годы продолжавшегося в Колумбии, начались созидательные работы, отметила, что был осуществлен ряд проектов, связанных с развитием сельского хозяйства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане развитие регионов и сельского хозяйства также является одним из основных приоритетов, рассказал о реформах, проводимых в этом направлении.

На встрече было подчеркнуто наличие хороших возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией в сферах экономики, сельского хозяйства, торговли, туризма и других, отмечено, что обе страны проявляют интерес к расширению этих связей.