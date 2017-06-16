Узбекистан принимает меры для борьбы с коррупцией

2017-06-16 15:46 | www.trend.az | 3

За последние годы в Узбекистане предпринимается ряд мер, направленных на предупреждение и борьбу с коррупционными проявлениями, сообщает посольство Узбекистана в Баку.

В целях противодействия коррупции государством осуществляется комплекс различных организационно-правовых мер. Особое внимание уделяется выявлению причин и условий, способствующих коррупции, и на этой основе внедрению новых форм борьбы с коррупционными проявлениями.

При этом уделяется большое внимание вопросам нормативного закрепления подходов борьбы с коррупционными проявлениями.

В частности, принятие Методики проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов определило порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов на предмет выявления в их содержании коррупциогенных факторов, которые могут способствовать коррупционным проявлениям в процессе правоприменения.

Данный акт является правовой основой установления порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, а также служит единым стандартизированным документов в этой сфере не только для сотрудников органов юстиции, но и для юридических служб органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах.В целях установления единых принципов и правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, создания условий для добросовестного и эффективного исполнения ими служебных обязанностей, предупреждения злоупотреблений на государственной службе постановлением Кабинета Министров от 2 марта 2016 года №62 утверждены Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, отражающие:

основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих;

вопросы конфликта интересов;

ответственность за нарушение положений Правил этики.

При этом на основе данных Типовых правил всеми государственными органами были разработаны и утверждены ведомственные правила этического поведения их работников, положения о Комиссии по этике и её персональный состав.

Большим шагом в вопросе борьбы и предупреждения коррупции стало принятие Закона от 3 января 2017 года №ЗРУ-419 «О противодействии коррупции», направленного на определение основных направлений

государственной политики в области противодействия коррупции, органов и организаций, осуществляющих и участвующих в деятельности по противодействию коррупции, их полномочия, а также конкретные меры по предупреждению коррупции и другие важные вопросы.

В целях реализации данного Закона 2 февраля 2017 года принято постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2752, которым утверждена Государственная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 годы, предусматривающая конкретные практические мероприятия по борьбе с коррупцией, Состав Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции, а также Положение о Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

Реализуются меры по повышению правового сознания и правовой культуры населения, формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

В частности, расширен масштаб мероприятий по правовой пропаганде и доведению до населения сути и значения принимаемых нормативно-правовых актов.

В неукоснительном и своевременном выполнении актов законодательства важное значение имеет их оперативное распространение до исполнителей и разъяснение сути и значения населению.

Новые нормативно-правовые акты, решения судов, международные договора и иные акты размещаются на сайте Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан - www.lex.uz. Например, по состоянию 1 июня т.г. в национальной базе размещено 41 444 нормативно-правовых актов на двух (русский и узбекский) языках, свыше 217 судебных решений, более 1,2 тысяч международных договоров, а также 684 технических и иных акта. Ими можно пользоваться бесплатно.

Также проводятся мероприятия по правовой пропаганде, касательно данной сферы.

Органами юстиции совместно с другими органами государственного управления, самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества в этом направлении проведено почти 28 тысяч мероприятий.

Также, в образовательных учреждениях проводятся занятия, посвященные противодействию коррупции. В частности, академических лицеях и профессиональных колледжах введены специальные курсы по борьбе с коррупцией, которые проводятся на основе утвержденной учебной программы. На специальных курсах повышения квалификации и переподготовки юристов тоже проводятся занятия по соответствующей тематике.