СМИ: При пожаре в Лондоне пропали 65 человек

2017-06-16 16:10 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 65 человек пропали без вести в результате масштабного пожара в 24-этажном небоскребе в Лондоне.

Как передает Oxu.Az, британская газета The Sun обнародовала сегодня, 16 июня, список пропавших без вести или предположительно мертвых в результате пожара в Grenfell Tower.

В свою очередь начальник полиции Лондона Стюарт Канди не исключает, что число жертв пожара может вырасти.

«Я хотел бы надеяться, чтобы это число не утроилось», - ответил он на вопрос, может ли число погибших превысить 100.

Полиция также предупреждает, что они не смогут идентифицировать всех людей, погибших при пожаре.

Отметим, работники службы чрезвычайных ситуаций уже третий день ведут поиск тел в сгоревшей многоэтажке Grenfell Tower.

Напомним, сильный пожар в жилом доме Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. В здании 120 квартир, оно почти полностью выгорело изнутри. Пока сообщается о 17 погибших.