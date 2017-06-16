Турция предлагала Саудовской Аравии открыть военную базу – президент
2017-06-16 15:47 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Турция предлагала Саудовской Аравии открыть военную базу, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью португальскому телеканалу RTP.
«В то время, когда мы приняли решение открыть военную базу на территории Катара, я во время встречи с королем Саудовской Аравии предложил ему открыть военную базу на территории королевства», - сказал Эрдоган.
По его словам, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз еще в то время сказал, что Эр-Рияд рассмотрит этот вариант.
«До сих пор Турция на получила ответа от Саудовской Аравии по поводу размещения военной базы на территории этой страны», - сказал Эрдоган.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии ряд других стран также объявил о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответные меры.
9 июня этого года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией.
Документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.
Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.
Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанного сторонами в 2014 году.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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