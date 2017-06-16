Курдская автономия Ирака решительно настроена на проведение референдума – глава

2017-06-16 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Курдская автономия Ирака решительно настроена на проведение референдума о независимости, сказал глава автономии Масуд Барзани, пишут в пятницу иракские СМИ.

Согласно информации, Барзани отметил, что все готово для проведения референдума о независимости.

«Курдская автономия не намерена каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал Барзани.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Курдской автономии Ирака должны понять, что они в регионе не одни и кроме них в регионе живут арабы и туркманы.

«Территориальная целостность Ирака является приоритетом для Турции», - сказал Эрдоган.

На прошлой неделе Барзани заявил, что администрация Ирака готова к проведению референдума о независимости.

По его словам, референдум запланирован на 25 сентября.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu