В Баку 20-летний парень избил отца девушки за отказ сватам

2017-06-16 16:18 | www.oxu.az | 4

В Баку 20-летний парень избил отца и дядю девушки, которые ответили отказом его сватам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Мардакян Хазарского района.

Житель Лянкяранского района Гасан Мухаммедзаде 1997 г.р. напал на дом Мехмана Алиева, который отказался выдать за него дочь, и избил его и его брата.

Пострадавшие были госпитализированы.

По факту Хазарским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Э.А.

