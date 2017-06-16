В Гяндже обнаружена авиабомба (ФОТО)

2017-06-16 15:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Гяндже обнаружена авиабомба.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), на основании поступившей в Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана информации, был осмотрен приусадебный участок на 8-й улице поселка Мехcети Кяпазского района Гянджи.

В ходе осмотра была обнаружена и вывезена с территории для уничтожения авиабомба ФАБ-50.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)