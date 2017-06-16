Турция и Саудовская Аравия обсудят катарский кризис

2017-06-16 15:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция и Саудовская Аравия обсудят катарский кризис во время визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Эр-Рияд, говорится в пятницу в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

В сообщении отмечается, что Чавушоглу 16 июня посетит Эр-Рияд, где проведет встречу с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазиз аль-Саудом.

В рамках встречи также будут обсуждаться региональные вопросы.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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