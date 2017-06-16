«Лаборатория Касперского»: Нагорно-карабахский конфликт повышает риск кибератак на Азербайджан

2017-06-16 16:24 | www.apa.az | 3

«На фоне геополитических рисков Азербайджан больше может столкнуться с кибератаками». Об этом АПА-Экономикс сказал вице-президент «Лаборатории Касперского» Антон Шингарев. «По вине соседей Азербайджан находится в нелегкой геополитической ситуации. Я подразумеваю нагорно-карабахский конфликт. С этой точки зрения для Азербайджана очень важна зашита ИТ-инфраструктуры. Наряду с этим, у страны сильные промышленный и финансовый сектора, что повышает потенциальные риски».

А. Шингарев добавил, что основатель и генеральный исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в ближайшие дни посетит Баку. По его словам, вероятно, что в ходе визита в Баку Е.Касперский встретится с президентом Ильхамом Алиевым. Кроме того, в ходе визита планируются встречи Е.Касперского с руководителями ряда госструктур и крупных компаний.