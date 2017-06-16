Закир Гасанов встретился с молодыми офицерами

2017-06-16 16:25 | www.apa.az | 3

В Центре обучения и образования ВС состоялась встреча с выпускниками Высшей военной школы имени Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов выступил перед выпускниками и поздравил их с получением звания офицера.

Он отметил, что для улучшения боевой подготовки армия вооружается самой современной техникой, ракетными и артиллерийскими системами, другими средствами военного назначения, проводится модернизация, широкомасштабные учения различного уровня, строятся новые полигоны, продолжается работа по подготовке специалистов и т.д.

Министр отметил, что каждый офицер азербайджанской армии должен быть личным примером для коллектива, которым он руководит, верным государству, служить с любовью к Родине и ненавистью к врагу.

«Для того, чтобы оправдать доверие государства и народа вы должны увеличить уровень профессионализма, знания и навыки, превосходить врага. Перед армией стоит одна задача – быть готовой к войне и обеспечить территориальную целостность страны, освободив наши земли от врага», - сказал министр.