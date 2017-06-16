Закир Гасанов: Основная задача нашей армии – быть готовой к войне

2017-06-16 16:25 | www.oxu.az | 3

В Учебно-образовательном центре Вооруженных сил 16 июня прошла встреча с выпускниками Азербайджанской высшей военной школы.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов выступил перед выпускниками и поздравил их с получением первого офицерского звания.

З.Гасанов отметил, что каждый офицер азербайджанской армии должен показывать личный пример руководимому им коллективу, быть преданным государству, служить с любовью к своей Родине и земле, испытывать чувство ненависти к врагу.

«Чтобы оправдать доверие государства и народа вы должны повысить свой профессиональный уровень, улучшить свои навыки и знания, превзойти врага. Перед армией стоит одна задача – быть готовым к войне и освободить наши земли, восстановив нашу территориальную целостность», - подчеркнул генерал-полковник З.Гасанов.

Э.А.

