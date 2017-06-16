Зрительские трибуны на трассе Формулы 1 в Баку готовы на 95%

2017-06-16 16:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Монтаж зрительских трибун на трассе Формулы 1 в Баку завершен на 95 процентов, сказала в пятницу журналистам директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

По ее словам, в этом году при строительстве трибун было применено новшество.

"В верхней части некоторых трибун установлены корпоративные боксы. Это места для компаний, которые купили билеты для своих сотрудников. В целом, все работы идут согласно графику, проводятся тренинги для волонтеров и маршалов, и все они уже готовы для проведения Гран-при Азербайджана", - сказала Арпадараи.

Она отметила, что наибольшее количество билетов куплено гражданами Азербайджана и России.

"С начала старта продаж билетов в декабре иностранные граждане очень интенсивно покупали билеты, и на данный момент подобная динамика все еще продолжается. В этом году количество зарубежных зрителей, приехавших на Формулу 1, вдвое превысит прошлогодний показатель. Билеты на две трибуны распроданы полностью", - сказала Арпадараи.

Она добавила, что движение на дорогах, которые составляют Бакинскую трассу Формулы 1, будет перекрыто с 19 по 27 июня.

(Автор: Максим Цурков)