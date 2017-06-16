Центробанк Азербайджана увеличил объем депозитного аукциона

2017-06-16 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 19 июня проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 200 миллионов манатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ЦБА.

Учитывая большой спрос на размещение манатных средств, Центробанк повысил объем привлечения. На последнем аукционе, проведенном 12 мая, объем предложения составил 150 миллионов манатов, тогда как спрос был на уровне 387,8 миллиона манатов.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 12,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 16 июня составляет 1,7023 AZN/USD

(Автор: Анвар Мамедов)