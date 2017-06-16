Иран готовит адекватный ответ на санкции США

2017-06-16 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вскоре после того, как Сенат США проголосовал за новые санкции в связи с программой баллистических ракет Ирана, Тегеран заявил, что «адекватно ответит» на этот шаг, сообщил в пятницу сайт Клуба молодых журналистов Ирана.

Али Акбар Велаяти, советник по международным делам верховного лидера Ирана, добавил, что санкции «противоречат духу ядерной сделки с Западом (JCPOA)».

По словам Велаяти, новые санкции являются ответом Вашингтона на его последовательные поражения в Ираке и Сирии.

Спикер парламента Али Лариджани также на прошлой неделе поручил Комиссии по национальной безопасности и внешней политике разработать план противодействия предложенным санкциям США против Ирана.

Сенат почти единогласно проголосовал в четверг за принятие закона о введении новых санкций в отношении Ирана из-за развития программы баллистических ракет и других мероприятий, не связанных с международным ядерным соглашением, достигнутым с Соединенными Штатами и другими мировыми державами.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)