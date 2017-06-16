Число погибших при пожаре в Лондоне возросло до 30

2017-06-16 16:45 | www.apa.az | 3

Число погибших при пожаре в жилом высотном доме на западе Лондона возросло до 30 человек, 12 человек остаются в больницах в критическом состоянии.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель полиции города Стюарт Канди.

«Число погибших составляет 30», — сказал Канди, добавив, что полиция по-прежнему ожидает, что количество погибших будет расти.

В больницах города остаются 24 человека, пострадавших при пожаре, в том числе 12 в критическом состоянии, отметил Канди.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.