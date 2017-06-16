Международная коалиция не может подтвердить гибель аль-Багдади

2017-06-16 16:46 | www.oxu.az | 3

Международная военная коалиция против Исламского государства под эгидой США заявила, что не может подтвердить сообщение россиян об уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади во время авиаудара в Сирии, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Мы не можем подтвердить», - заявил представитель коалиции полковник Джон Дориан.

Ранее появилась информация о том, что министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному пригороду Ракки, который был осуществлен в конце мая.