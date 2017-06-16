Путешествие в Гобустан: От наскальных рисунков До современных технологий (ФОТО)

2017-06-16 16:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Национальный историко-художественный заповедник Гобустан – это артефакты, свидетельства обитания людей еще с эпохи верхнего палеолита, курганы, древние укрытия, пещеры, наскальные рисунки, рассказывающие о жизни древнего человека…

Заповедник стал центром, который хотели и хотят изучать, исследовать не только местные ученые, но и зарубежные археологи. Гобустан всегда с интересом посещают туристы и жители Азербайджана. Национальный историко-художественный заповедник Гобустан был создан в 1966 году и функционирует с 1967 года. В 2007 заповедник был включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Для многих посетителей знакомство с заповедником начинается с музея, в котором в увлекательной и познавательной форме представлена история не только Гобустана, но и основные этапы развития человеческой цивилизации. Музей состоит из различных экспозиционных залов - секций, оснащенных интерактивными стендами, сенсорными экранами, просветительскими играми, 3D видео и т.д.

В вестибюле музея изображения петроглифов Гобустана можно увидеть на стенах и потолке. Они расположены в форме полукруглых полос, у каждой из которых есть своя собственная тематика. Такая комбинация воплощает движение живого танца и бесконечного круговорота жизни. В центре зала "Гобустан: Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО" установлен большой глобус, на котором размещены маленькие мониторы, рассказывающие о наскальных рисунках, обнаруженных в разных странах мира.

В секциях "Окружающая среда Гобустана" и "Жизнь древних людей" можно увидеть чучела животных, манекены, изображающие древних людей, которые кажутся очень реалистичными.

Посетив залы "Археологические открытия в Гобустане", "Жизнь людей древнего периода", "Путешествие во времени", "Смысл петроглифов", "Животные и охотники", "Художники древнего периода Гобустана" и другие можно узнать много интересного о смысле гобустанских наскальных рисунков, об изготовлении каменных орудий, археологических раскопках. Также посетители музея могут совершить виртуальный полет в формате 3D, с высоты взглянуть на природный ландшафт заповедника Гобустан.

После ознакомления с музеем посетители заповедника воочию хотят увидеть, как на скалах наши предки изображали людей, представителей животного мира, лодки, различные символические знаки, сцены охоты, ритуалы, танцы. Ведь Гобустан – это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом.

Здесь выявлено более 6000 наскальных рисунков на 1000 скалах. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Сосредоточенные в основном на горах Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая, они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо самих наскальных рисунков в заповеднике имеются курганы, древние укрытия и пещеры. Интересно, что в Гобустане также обнаружена надпись, относящаяся к первому веку нашей эры и указывающая на посещение этих мест римскими легионерами. Среди всего прочего внимание посетителей приковывает гавалдаш - это оригинальный камень-бубен, древний музыкальный инструмент. Существует мнение, что стражи племен во время нападений диких зверей или в других опасных ситуациях пользовались этим инструментом. Также считается, что этими звуками сопровождались ритуальные танцы и обряды.

Гобустан – это уникальная наскальная галерея, с шедеврами которой обязательно должен познакомиться каждый.

Представляем читателям Trend Life фоторепортаж из Национального историко-художественного заповедника Гобустан.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)