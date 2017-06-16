Азербайджан в Doing Business: реформы ускоряются

2017-06-16 16:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С каждым годом растут успехи Азербайджана в отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business. Иностранные партнеры подтверждают, что процесс реформ в азербайджанской экономике уже дает реальные результаты. Тем не менее, Азербайджан с учетом проводимых реформ рассчитывает на более высокую оценку рейтинговых агентств.

Азербайджан всегда старался не отставать от мировых процессов развития, и реализуемые в стране реформы нацелены на диверсификацию экономики, обеспечение более стремительного развития Азербайджана на новом этапе.

Недавно утвержденный План мероприятий по исполнению распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года наглядно демонстрирует волю руководства страны шагать в ногу со временем.

Фактически план мероприятий включает в себя меры, способные обеспечить повышение оценок Азербайджана в глобальных рейтингах международных организаций. Особенно важно на фоне проводимых в стране реформ добиться существенного роста рейтинга в отчете Doing Business. Этот отчет является важным документом для многих крупных инвесторов мира при выборе новых регионов для своих инвестиций. Во многом именно на него они опираются при принятии решений о капиталовложениях в ту или иную страну. При этом следует учесть, что данный отчет охватывает почти все сферы экономики за исключением нефтяного сектора. То есть, речь идет о способствовании привлечения инвестиций конкретно в ненефтяной сектор, что для Азербайджана крайне важно.

Согласно плану мероприятий почти по каждой позиции этого исследования планируется реформа или усовершенствование в течение 2017-2020 годов.

Отчет Doing Business публикуется с 2004 года, ежегодно пополняя список критериев, на основе которых составляются рейтинги страны. Так, если в 2004 году их было всего пять, то в последних отчетах исследования проводились по одиннадцати направлениям: начало бизнеса, разрешения на строительство, подключение к электричеству, прием и увольнение с работы, регистрация имущества, получение кредитов, защита интересов инвесторов, выплата налогов, оформление экспортно-импортных операций, обеспечение исполнения контрактов, закрытие бизнеса.

Максимального успеха страна достигла в плане упрощения регистрации и открытия нового бизнеса (пятое место) и регистрации недвижимости (22 место), худшие показатели наблюдаются по получению разрешений на строительство (127 место) и доступу к кредитованию (118 место).

Согласно прошлогоднему отчету Doing Business, в Азербайджане для получения разрешения на строительство требуется пройти 18 процедур, на которые будут затрачены 203 дня. План мероприятий по этому индексу предполагает облегчить процедуру получения отзывов на выдачу разрешения от различных служб (инженерно-коммуникационной, экологии, геологии, пожарной, санитарно-гигиенической, защиты исторических памятников и объектов архитектуры), создать единый реестр строящихся объектов и обеспечить на платной основе участия в нем всех участников рынка строительства. А также увеличить количество объектов, строительство которых не требуют экспертизы, ускорить сроки экспертизы, перевести все процедуры в электронный формат, обеспечив их скорую передачу в ведение службы АSAN.

В итоге, реализация этих мер, вместе с шагами по увеличению контроля над качеством строительства, позволит снизить количество процедур для получения разрешений в сфере строительства до 10, а число дней сократить до 80.

Что касается индекса доступности кредитов, по которому Азербайджан также значительно отстает в рейтинге, то улучшение по этому показателю видится в законе “Об обременении движимого имущества”, принятого Милли Меджлисом второго мая. Закон предусматривает внедрение с первого декабря 2017 года реестра движимого имущества в Азербайджане, где будет храниться информация о движимых объектах, что позволит, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверять, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа. Реестр облегчит использование движимого имущества в качестве предмета залога, а это в свою очередь облегчит доступ к получению кредита в стране. В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

Деятельность частных кредитных бюро в Азербайджане также позволит подняться вверх по ступени по индексу доступности кредитов в отчете Doing Business.

Еще один индикатор, который тянет рейтинг страны вниз – это индекс подключения к системе электроснабжения. По этому индикатору Азербайджан в прошлом году занимал 105 место.

Согласно плану мероприятий, ожидается сократить число процедур по подключению к распределительным электросетям с нынешних семи до трех, а количество дней с 69 до 25, а также оптимизировать расходы на подключение, которые на данный момент составляют 150,4 процента от доходов на душу населения. Обеспечение стабильности электроснабжения и прозрачности тарифов будет сопутствовать реформам в этом секторе.

Однако, несмотря на то, что по остальным индикаторам Азербайджан занимает неплохие позиции и признан международными организациями наилучшим реформатором, все же по ним также расписан план мероприятий, который приведет к максимально возможному улучшению показателей делового климата в стране.

Так, в план мероприятий входят изменения в трудовое законодательство, направленные на упрощение процесса приема на работу, ликвидации трудового контракта и внедрение системы страхования от безработицы.

Отметим, что Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении проект Закона «О страховании от безработицы», который нацелен на обеспечение потерявших работу людей надежной системой социальной защиты. Создание такой системы предусматривает не только обеспечение социальной защиты по безработице, но и будет играть важную роль в расширении программ на рынке труда, в том числе программы самозанятости, и создаст стимул для работников в направлении оформления неформального труда.

Для того, чтобы еще более подняться в индексе закрытия бизнеса будут внесены изменения в Закон «О банкротстве», включающего расширение механизма продажи имущества с обременением через аукционы, расширить права кредитора на подачу петиций не только на ликвидацию компании-должника, но и реорганизацию или реструктуризацию компании, утвердить права дееспособной компании-должника взять кредит после объявления банкротства и т.д. Усовершенствовать судебную систему, перейти на электронные услуги предъявления исков и обеспечить электронную выплату судебных расходов также входят в реформы в этой области.

По индексу налогообложения предполагается сократить количество налоговых выплат с шести до пяти, сократить время, затрачиваемое на процесс налогооблажения (195 часов в год), в частности сократить срок возврата НДС, перевести в электронный формат запросы плательщика налогов по возврату процентов, лишних выплат и финансовых санкций, сократить сроки проверки по налоговым выплатам. В налоговом законодательстве уже предусмотрено сокращение срока по этим выплатам с 45 до 20 дней. Напомним, что до применения электронных налоговых деклараций предприниматели тратили на их заполнение порядка 952 часов в год.

Также будут продолжены работы по синхронизации операций по таможенному контролю, усилены меры по защите интересов инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса.

Таким образом, если будут реализованы все меры, которые указаны в Плане мероприятий по повышению благоприятности бизнес-среды и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах, то Азербайджан имеет все шансы рассчитывать на существенный рост рейтинга в отчете Doing Business 2018. А, учитывая, что отчет Doing Business также используется в качестве источника для целого ряда других значимых отчетов, оценивающих состояние экономики, то можно ожидать повышения позиций Азербайджана и в некоторых смежных рейтингах.

(Эллада Ханкишиева, руководитель аналитического центра АМИ Trend)