В Баку офицер полиции получил взятку: Разгорелся скандал

2017-06-16 16:55 | www.oxu.az | 2

Дорожная полиция получила взятку от дочери бывшего депутата Хейраддина Годжа.

Как передает Oxu.Az, депутат поделился в социальных сетях статусом о незаконных действиях дорожной полиции:

«Сотрудники полиции Ясамальского района остановили мою дочь за нарушение правил дорожного движения. У нее забрали техпаспорт и водительское удостоверение, сказав, что на машину наложен арест, а затем приказали выйти из машины, чтобы доставить ее на штрафстоянку. Моя дочь ответила, что отпросилась с работы (на работе могут это подтвердить) и едет платить штраф, добавив, что уже несколько раз ходила на почту платить штраф, но там не работал компьютер.

«Или платить в Управление полиции Ясамальского района! Документы тоже там заберешь!». Моя дочь вынуждена была пойти туда, капитан полиции, на двери кабинета которого висела табличка «Э.Сеидов» сказал ей: «Заплати штраф, дай мне 100 манатов, я решу твое дело в суде».

Таким образом, Э.Сеидов взял у моей дочери взятку в 100 манатов. Я звонил в Управление полиции, но никто не поднял трубку. Затем я позвонил заместителю министра внутренних дел, но он был занят. Я это пишу трясущимися руками. Когда прекратится весь этот грабеж?».

Через некоторое время Х.Годжа написал другой статус, в котором говорилось, что офицер полиции вернул его дочери 100 манатов:

«Да будет вам известно, что получивший от моей дочери взятку в 100 манатов капитан Государственной дорожной полиции Эмиль Сеидов сегодня вернул деньги».

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил, что узнал о произошедшем после звонка журналиста:

«Сейчас мы расследуем этот вопрос. После завершения расследования сделаем заявление общественности».

Зульфия Гурбанова

