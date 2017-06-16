Шовги Гусейнов о своей большой любви в Азербайджане и России (ФОТО)

2017-06-16 16:56 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов, которого многие считают символом современного национального театра, уверен, что культурный обмен призван обогатить народы.

Удивительно лиричный талант Шовги Гусейнова носит поистине международный характер. Его одинаково тепло встречают зрители в любом театре и на родине, и за рубежом. Шовги – частый гость самых престижных театральных фестивалей за рубежом, и для многих за границей именно он олицетворяет современный азербайджанский театр. В свой последний визит в Россию, когда он принял участие в III Международном фестивале русской классической драматургии «Горячее сердце», он привез домой приз «За лучшую мужскую роль». Это при том, что весь свой моноспектакль по «Запискам сумасшедшего» Николая Гоголя Шовги сыграл на азербайджанском языке! «На меня огромное впечатление произвела театральная атмосфера прекрасного города Кинешма, - рассказывает актер журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева. - И зритель, не понимая слов, очень точно реагировал на играемую мною роль Поприщина. Я очень благодарен Кинешемскому драматическому театру, организаторам прекрасного фестиваля и, конечно, зрителю Кинешмы за очень теплый прием и самое главное – за понимание. Это для меня была высшая награда».

Произведение великого российского драматурга, по признанию самого актера, стало для него знаковым. «Гений Гоголя позволяет мне вот уже в течение 23 лет находить в этой повести все новые и новые глубины», - уверяет Шовги. А мы добавим, что блестящее исполнение роли Поприщина позволяет и многочисленным зрителям в разных странах обнаруживать те же глубины. Впрочем, если говорить об Азербайджане, то интерес к русской классике здесь традиционно очень высок. В разные годы на сценах азербайджанских театров с успехом шли пьесы А. Н. Островского, А. П. Чехова, Н. В. Гоголя и инсценировки по романам Ф. М. Достоевского. Шовги уверен: все потому, что русская классика привлекает своими высокими духовными идеалами, глубоким психологизмом и правдой жизни на все времена. Впрочем, взаимный интерес с российской стороны так же велик. «Очень приятно, что в Москве есть памятник нашему гениальному Низами. Хочется думать, что это не только памятник, а реальный интерес к его гениальной «Хамсе» и поэзии, - размышляет Шовги. - В наше время существуют очень тесные связи: поэтесса Алла Ахундова, живущая в Москве, перевела на русский язык практически всю азербайджанскую литературу от «Деде Горгуда» до Нигяр Рефибейли. Сиявуш Мамедзаде, Фикрет Годжа великолепно перевели на азербайджанский язык русскую поэзию: начиная с Пушкина, Есенина, Лермонтова до поэзии наших дней. Взаимопроникновение двух наших культур обусловлено высокими гуманистическими идеалами, которые они несут. Я думаю, что обмен очень важен, поскольку наши культуры обладают большим потенциалом, способным обогатить оба наши народа».

Любовь зрителей к творчеству Шовги Гусейнова доказывает, что его удивительный талант позволяет великолепно воплотить эти гуманистические идеалы на сцене. И Шовги со всей страстью отвечает своему зрителю: «Наш зритель более темпераментный, он более нетерпелив и непосредственен. И я очень люблю своего зрителя, - сравнивает артист азербайджанских и российских театралов. – В России я почувствовал огромную театральную, традиционную культуру: внимание к слову, к тому что происходит с актером… Российские зрители тоже стали для меня любимыми».