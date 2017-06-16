Члены парламента Великобритании получили информацию о положении азербайджанских вынужденных переселенцев

2017-06-16 17:17 | www.apa.az | 2

После парламентских выборов в Великобритании по инициативе Общества Европа-Азербайджан (TEAS) каждому из 650 членов парламента был направлен буклет, содержащий информацию о тяжелом состоянии, в котором находятся более миллионов беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили АПА в TEAS, в буклете, посвященном азербайджанцам, которые были вынуждены покинуть свои родные очаги в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, есть фото 10-летней Назрин Ханларовой. Она родилась в поселке для беженцев Гызылгум в Пиршаги. Ее родители родом из Ходжалы.

При поддержке TEAS была проведена фотовыставка известного германского фотографа Филиппа Ратмера «Пять дорог, ведущих домой» (Five Roads Back Home), посвященная азербайджанским вынужденным переселенцам. На этих эмоциональных фотоснимках представлены портреты нескольких беженцев и вынужденных переселенцев на черном фоне.

В буклете выражено единственное и самое большое желание всех вынужденных переселенцев и беженцев – вернуться в свои родные дома.

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