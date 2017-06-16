Более восьми тысяч украинцев воспользовались режимом безвиза с ЕС

2017-06-16 17:15 | www.oxu.az | 2

Более 8 тыс. украинцев пересекли границу со странами Евросоюза без виз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на RT, об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что после начала действия безвизового режима границу со странами ЕС пересекли почти 315 тыс. граждан Украины.

«Во время путешествия 63 тыс. наших соотечественников использовали биометрические паспорта. Из них 8,69 тыс. украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после введения безвизовых поездок во въезде отказано 16 украинцам.

Ранее сообщалось, что за двое суток после начала действия безвизового режима границу с ЕС пересекли более 2,5 тыс. украинцев.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что предоставление Украине безвизового режима на текущих условиях является для Евросоюза удобным рычагом влияния на любые решения Киева.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что не каждый украинский гражданин сможет пересечь Шенгенскую зону.