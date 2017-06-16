В Азербайджане существенно выросли морские грузоперевозки

2017-06-16 17:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" перевезло на своих танкерах и паромах более 1,55 миллиона тонн жидких грузов, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ЗАО в пятницу.

Для сравнения: в январе-мае 2016 года этот показатель составил 797,21 тысячи тонн.

За первые пять месяцев этого года ЗАО было перевезено 660,87 тысячи тонн сухих грузов, что на 54,15 тысячи тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным, объем грузов, перевозимых на сухогрузах и судах типа Ro-Ro, составил 305 тысяч тонн, что на 52,5 тысячи тонн больше показателя января-мая прошлого года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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