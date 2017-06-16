Чешские экстремалы-велобайкеры покорили горы Азербайджана (ФОТО)
2017-06-16 17:11 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - Известная чешская группа велобайкеров ".zam" в эти дни
побывала в Азербайджане. Покорители мировых СМИ и социальных сетей на
этот раз порадовали своих поклонников своим путешествием по Баку, а
также горам Хызинского, Гусарского и Губинского районов, сообщили Trend Life пресс-службе Национального бюро по пропаганде туризма (НБПТ) при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.
Фаны спортивных трюков на велосипеде в скором времени поделятся видео, снятым в Грузии и Азербайджане. Обе страны намерены и в дальнейшем осуществлять совместные проекты.
Организационную поддержку велобайкерам оказало НБПТ.
(Автор: Вугар Иманов)