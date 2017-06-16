Умер актер из «Гарри Поттера»

2017-06-16 17:24 | www.oxu.az | 3

Скончался британский актер Сэм Бизли, снимавшийся в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, артист умер во сне. Ему был 101 год.

В поттериане Бизли играл одного из директоров школы Хогвартс Эдварда Эверарда, чьи портреты висели как в самом учебном учреждении, так и в министерстве магии.

Кроме того, актер снимался в лентах «Агент Джонни Инглиш», «Дневник Бриджет Джонс», сериале «Гордость и предубеждение».

Свою карьеру он начинал в театре, но был вынужден оставить профессию из-за Второй мировой войны. На протяжении нескольких десятилетий он занимался своим антикварным магазином. К актерству Бизли вернулся в возрасте 75 лет.

A.C.

