Продающие мясо неизвестного происхождения десять человек лишены свободы

2017-06-16 17:34 | www.apa.az | 3

В связи с выставлением на продажу мясо неизвестного происхождения десять человек лишены свободы.

Рб этом в интервью АПА-Экономикс сообщил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов. «В результате обращения министерства в прокуратуру и правоохранительные органы такого рода случаю выявляются, и мы предотвращаем их. Десятки уголовных дел отправлены в прокуратуру на подтверждение. За такие действия уже десять человек лишены свободы».