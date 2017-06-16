Университет Хазар в рейтинге лучших университетов мира за 2017 год

2017-06-16 17:33 | www.oxu.az | 3

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) 8 июня опубликовала результаты ежегодного рейтинга лучших университетов мира за 2017-18 гг.

Университет Хазар расположился в группе c 701 по 750 место, заняв 1-ое место среди университетов Азербайджана.

Необходимо отметить что, компания QS провела глобальное исследование приблизительно 26 000 университетов. Университет Хазар вошел в 2,7% ведущих мировых университетов.

Оценка лучших университетов мира осуществляется по следующим шести ключевым критериям: академическая репутация, индекс цитируемости, соотношение преподавательского состава к числу студентов, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов.

Университет Хазар по доле иностранных студентов занял 338 место, по соотношению преподавательского состава к числу студентов – 339 и по доле иностранных преподавателей оказался на 253 месте среди ведущих мировых университетов.

Для подробной информации:

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

Э.А.

