Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О правилах этического поведения членов муниципалитетов»

2017-06-16 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о применении закона «О правилах этического поведения членов муниципалитетов» от 31 мая 2017 года.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с законом «О правилах этического поведения членов муниципалитетов» действующих законов Азербайджана и нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным законом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом «О правилах этического поведения членов муниципалитетов» и проинформировать об этом Кабинет министров.