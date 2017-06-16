Азербайджанский университет будет производить продукцию под брендом Made in Azerbaijan

2017-06-16 17:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) планирует организовать производство и вывести на рынок продукцию под брендом Made in Azerbaijan.

Об этом сказал ректор университета Мустафа Бабанлы, выступивший на II Фестивале стартапов и инноваций. Особенностью представленных на фестивале 20 проектов заключается в создании их прототипов.

По его словам, до сегодняшнего дня в Центре стартапов и инноваций eazi START АГУНП были разработаны десятки проектов. Особенность представленных на фестивале 20 проектов заключается в создании их прототипов. АГУНП планирует организовать производство по некоторым из них и вывести продукцию на рынок под брендом Made in Azerbaijan уже до конца 2017 года.

Бабанлы отметил, что открытый недавно Лазерный образовательный центр, где студенты получат знания в этой области. После усвоения необходимых теоретических знаний здесь будет осуществляться ремонт и реконструкция оборудования, используемого в различных отраслях экономики и промышленности. В то же время, здесь планируется наладить производство лазерных насадок.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)