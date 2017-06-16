Направлявшийся из России в Азербайджан автобус совершил аварию
2017-06-16 17:36 | www.apa.az | 3
Десять человек, в том числе семь детей, пострадали, по предварительным данным, в результате опрокидывания микроавтобуса с гражданами Азербайджана в Черноземельском районе Калмыкии.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию распространил источник в экстренных службах республики.
«На автодороге «Комсомольский — Артезиан» перевернулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку. По предварительным данным, в больницу Комсомольска доставлены десять человек, в том числе семь детей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в микроавтобусе находились свыше десяти граждан Азербайджана. Обстоятельства ДТП выясняются.