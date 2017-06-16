Роухани направил письмо Ильхаму Алиеву

2017-06-16 17:40 | www.oxu.az | 3

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Поздравительное письмо, направленное Вами в связи с 25-летием установления дипломатических связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, было доставлено мне и встречено с благодарностью.

В свою очередь, я искренне поздравляю Ваше превосходительство с 25-летием установления дипломатических связей.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, государству и народу желаю благополучия, процветания Азербайджанской Республики».

Э.А.

