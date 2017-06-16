Пять шедевров живописи, на которых изображено гораздо больше, чем видят зрители

2017-06-16 17:46 | www.oxu.az | 3

Рассматривая шедевры мировой живописи, мало кто задумывается, что за идиллическим пейзажем может скрываться портрет человека, а за нарисованным волнами – огромный кит. Современные технологии и методы исследования позволяют узнать, что же художники изображали первоначально. В этом обзоре представлены известные картины, которые скрывают в себе гораздо больше, чем видят зрители.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на kulturologia.ru.

«Черный квадрат» К. Малевич

Черный квадрат. К. Малевич, 1915 год.

Пару лет назад было совершено сенсационное открытие. К 100-летию создания знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича над картиной провели ряд манипуляций, среди которых было использование рентгеновских лучей. Результат просвечивания полотна УФ-лучами очень удивил исследователей. Оказывается, за черным квадратом скрывалось два цветных изображения. Одно из них – это кубофутуристичекая композиция, а другое – суперматическая.

Изображения, скрытые под черным квадратом.

К тому же ученые сумели практически расшифровать надпись на картине. По их мнению, на полотне написано: «Битва негров ночью». Можно предположить, что такое название стало своеобразным ответом на монохромную картину скандального художника того времени Альфонса Алле. Тот изобразил черный прямоугольник и подписал его «Битва негров в темной пещере глубокой ночью». Что касается Малевича, то он, скорее всего, не сразу для себя решил, что же получится в конечном итоге.

«Лоскут травы» Ван Гог

Лоскут травы. В. Ван Гог, 1887 год.

Не секрет, что Винсент Ван Гог писал картины одну поверх другой. Художник жил в большой нужде, поэтому у него просто не было средств, чтобы купить холсты. И все-таки, каждый раз интересно узнавать, что же изначально было изображено на картине.

Так, когда картину «Лоскут травы», написанную в 1887 году, просветили УФ-лучами, под верхним слоем краски обнаружили портрет крестьянки, написанный в темных тонах.

«Дама с единорогом» Рафаэль



Дама с единорогом. Рафаэль, 1506 год.

Не менее интересна история картины Рафаэля «Дама с единорогом». Художник написал ее в 1506 году. Изначально это был портрет девушки, держащей на руках маленькую собачку. Уже после смерти художника собачку «превратили» в единорога. Более того, картину стали именовать «Святая Екатерина Александрийская». Плечи девушки «накрыли» плащом и дорисовали атрибуты мученицы.

Любопытно, что специалисты-реставраторы удалили дорисованный слой и вернули портрету первоначальный облик. Собачку решили не трогать, т. к. ее восстановление могло бы нанести непоправимый урон картине.

«Портрет дона Рамона Сатуэ» Франсиско Гойя

Портрет дона Рамона Сатуэ. Франсиско Гойя, 1823 год.

В 1823 году Франсиско Гойя написал портрет своего друга судьи Рамона Сатуэ. После соответствующего рентгенографического анализа и сканирования ученые выяснили, что под портретом скрыто изображение еще одного мужчины в военном мундире. Черты лица не прорисованы, поэтому нельзя с уверенностью сказать, кто на картине.

Если обратить внимание на мундир, то можно предположить, что первоначально художник задумывал писать портрет Жозефа Бонапарта, брата Наполеона Бонапарта, которого тот назначил королем Испании. Тогда подобный парадный мундир могли надевать только король и его генералы.

После того, как власть Жозефа Бонапарта была свергнута, Франсиско Гойя побоялся заканчивать портрет опального короля. Поэтому он закрасил картину и написал поверх нее портрет своего дона Рамона Сатуэ.

«Вид песков Схевенингена», Хендрик ван Антониссен

Вид песков Схевенингена. Хендрик ван Антониссен, 1641 год.

На картине голландского художника Хендрика ван Антониссена «Вид песков Схевенингена» изображена толпа людей, без каких-то видимых причин собравшаяся на берегу океана. Маринист написал ее еще в 1641 году. Во время реставрационных работ на полотне, которое хранится в Музее Фицуильяма (Fitzwilliam Museum), заметили необычное пятно. Оказалось, что это огромный закрашенный кит.

Если обратится к истории периода создания картины, то тогда к берегам Схевенингена часто выбрасывались киты. Теперь становится ясно, почему толпа людей в холодный зимний день собралась на берегу.

«Вид песков Схевенингена» до и после реставрации.

Исследования полотна показали, что закрасили кита примерно в XVIII-XIX вв. Известно, что в 1873 году картина Ван Антониссена была передана музею от священника Эдварда Керрича. Тогда кита на картине уже не было. Возможно, кто-то неумело отреставрировал полотно, и пришлось закрасить кита. Быть может, вид мертвого млекопитающего не понравился владельцу полотна.

Художники не только закрашивали свои полотна, но и наполняли их скрытыми знаками. Живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли в картине «Весна» зашифровал немало аллегорий и символов.

A.C.

