Сборная Азербайджана победила Армению

2017-06-16 17:56 | www.apa.az | 3

В Болгарии продолжается мужской гандбольный чемпионат развивающихся стран.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», сборная Азербайджана, неудачно выступившая в групповом раунде в первой игре за 9-16-ые места встретилась со сборной Армении.

Подопечные Хикмета Абдуллаева заставили пожалеть соперника о выходе на площадку. Сборная Азербайджана выиграла первый тайм с разницей в счёте в 14 мячей, а матч со счётом 39:21 (21:7).

Эта победа частично компенсировала неудачное выступление нашей команды и дала ей шанс попасть в «десятку». В своём следующем матче наши гандболисты встретятся с Ирландией. Игра состоится завтра.