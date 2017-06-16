В Баку таксисту выразили протест за прослушивание армянской песни – ВИДЕО

2017-06-16 17:54 | www.oxu.az | 3

В Баку водитель такси слушает армянскую песню.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, жительница Баку засняла на мобильный телефон, как в салоне такси звучит армянская песня.

Девушка, снимающая видео, спрашивает: «Что это за песня?». Услышав ответ парня о том, что это армянская песня, она выражает свое недовольство, заявив, что армяне сами крадут наши песни, почему же он слушает их песню.

Представляем читателям данное видео: