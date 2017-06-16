Турция предлагала Саудовской Аравии открыть военную базу

2017-06-16 18:00 | www.oxu.az | 2

«В то время, когда мы приняли решение открыть военную базу на территории Катара, я во время встречи с королем Саудовской Аравии предложил ему открыть военную базу на территории королевства».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

По его словам, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз еще в то время сказал, что Эр-Рияд рассмотрит этот вариант.

«До сих пор Турция на получила ответа от Саудовской Аравии по поводу размещения военной базы на территории этой страны», - сказал Эрдоган.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии ряд других стран также объявил о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответные меры.

9 июня этого года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией.

Документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанного сторонами в 2014 году.

С.С.

