На севере Сирии убили телохранителя одного из лидеров "Джебхат ан-Нусры"

2017-06-16 17:44 | www.trend.az | 2

Телохранитель одного из ключевых главарей группировки "Джебхат ан-Нусра", известного как Абдаллах Мухейсни, убит при теракте в городе Идлиб на севере Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Ранее сообщалось, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у мечети "Аби Зир Аль-Гаффари" в городе Идлиб, в результате чего погибли мирные жители.

Абдуллах Мухейсни, гражданин Саудовской Аравии, начал воевать в рядах террористических группировок в Сирии с 2013 года, два года спустя стал одной из ключевых фигур из руководящего состава "Джебхат ан-Нусры". В 2015 году был тяжело ранен. В конце прошлого года объединил под командованием "Нусры" более пятнадцати радикальных группировок, после чего были организованы попытки захвата всего города Алеппо. Но все атаки террористов и попытки прорыва окружения восточных кварталов были успешно отражены правительственными войсками Сирии и союзными силами.