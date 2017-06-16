Угрозы жизни пострадавшим в Калмыкии азербайджанцам нет – МЧС (эксклюзив)

2017-06-16 17:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Десять человек, в том числе семь детей, которые пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса с гражданами Азербайджана в Черноземельском районе Калмыкии, направлены в центральную районную больницу в поселке Комсомольский, сказали Trend представители экстренных служб республики Калмыкия.

«Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести, тяжелых нет. Одна женщина находится на сроке беременности 39 недель. Со всеми пострадавшими работают врачи», - сообщила Trend сотрудник МЧС Калмыкии.

По ее словам, в автобусе находилось 12 граждан Азербайджана.

На автодороге Комсомольский – Артезиан опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку.

(Автор: Эльмира Таривердиева)