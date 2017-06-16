В Гёйчае произошло землетрясение силой 4 балла - ОБНОВЛЕНО
2017-06-16 18:07 | www.apa.az | 2
Об этом АПА заявил директор Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.
Директор сказал, что землетрясение было зафиксировано сегодня в 17:41.
Глубина подземных толчков составила 50 км., магнитуда – 4,3.
В эпицентре землетрясение ощущалось в 4 балла, в прилегающих районах – 3 балла.
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17:49
В Гейчайском районе произошло землетрясение.
Как сообщает местное бюро АПА, подземные толчки ощущались.
Отмечается, что толчки также ощущались и в ближайших районах.