В Гёйчае произошло землетрясение силой 4 балла - ОБНОВЛЕНО

2017-06-16 18:07 | www.apa.az | 2

Об этом АПА заявил директор Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

Директор сказал, что землетрясение было зафиксировано сегодня в 17:41.

Глубина подземных толчков составила 50 км., магнитуда – 4,3.

В эпицентре землетрясение ощущалось в 4 балла, в прилегающих районах – 3 балла.

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17:49

В Гейчайском районе произошло землетрясение.

Как сообщает местное бюро АПА, подземные толчки ощущались.

Отмечается, что толчки также ощущались и в ближайших районах.