Беларусь позитивно оценивает ход Совещания сторон Конвенции Эспо в Минске

2017-06-16 17:58 | www.trend.az | 3

Беларусь позитивно оценивает ход Совещания сторон Конвенции Эспо в Минске, заявила сегодня журналистам первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина на пресс-конференции во время седьмой сессии Совещания сторон Конвенции Эспо, передает корреспондент Белта.

"Мы очень позитивно оцениваем ход Совещания сторон, на минской площадке было очень много интересных дискуссий как по процедурным, так и по практическим вопросам", - заявила Ия Малкина.

Первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды отметила, что большинство делегаций имели возможность и на двусторонних встречах, и при общении в многостороннем формате обсудить многие вопросы, в том числе связанные с влиянием Конвенции Эспо на внедрение в странах целей устойчивого развития, на применение международных соглашений в области изменения климата. "Были обсуждены положения, выносимые для утверждения в Минскую декларацию. В целом как организаторы этого мероприятия мы испытываем удовлетворение от того, что большинство делегаций нашли возможность не только высказать свою точку зрения, но и получить на нее реакцию", - подчеркнула она.

Ия Малкина рассказала, что белорусская сторона удовлетворена также тем жарким ходом дискуссии, который был на площадках конференции в течение всего периода работы. "Для нас важно, что в истории зафиксируется принятие Минской декларации, которая действительно является очень важным событием для Совещания сторон, ведь она предусматривает распространение опыта работы 45 стран на другие страны мира, расширение компетенции оценки воздействия на окружающую среду, стратегической экологической оценки на различные сферы экономической деятельности и, безусловно, повышение роли экологической оценки планируемой деятельности для различных государств", - отметила она.

Седьмая сессия Совещания сторон Конвенции Эспо проходит 13-16 июня в Минске. В мероприятиях принимают участие около 200 представителей из 45 государств - членов Конвенции Эспо, в том числе министры, заместители министров природоохранных и иных ведомств, а также высокопоставленные должностные лица международных организаций и финансовых институтов, общественности.

Конвенция Эспо была принята 25 февраля 1991 года в городе Эспо (Финляндия) и вступила в силу 10 сентября 1997 года. Она ратифицирована 45 государствами. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте закрепляет обязательства сторон в отношении оценки воздействия на окружающую среду на ранних стадиях планирования. Она также содержит общие обязательства государств уведомлять и консультироваться друг с другом при рассмотрении всех крупных проектов, которые могли бы иметь значительное воздействие на окружающую среду, выходящее за рамки национальных границ.