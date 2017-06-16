В Азербайджане введены новые виды очной формы обучения на ступенях бакалавриата и магистратуры

2017-06-16 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджана внесены изменения в «Правила организации учебного процесса по кредитной системе в вузах на ступенях бакалавриата и магистратуры и на ступени магистратуры в Национальной академии наук Азербайджана».

На проведенной в связи с этим в пятницу пресс-конференции заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования минобразования Ягуб Пириев сказал, что в отличие от прежних правил, согласно изменениям, для студентов, имеющих академические задолженности, создана возможность в каждом семестре в целом по двум предметам участвовать на экзамене без повторного прослушивания курса".

«Студенты, отсутствовавшие на экзамене по уважительной причине, не будут платить за участие на повторном экзамене по предмету. Остальные студенты за участие на повторном экзамене должны будут заплатить не более 25 процентов от суммы оплаты, предусмотренной высшим учебным заведением для того или иного предмета», - сказал Пириев.

По его словам, в настоящее время в государственных высших учебных заведениях около шести процентов студентов выпускных курсов не могут окончить вуз из-за академической задолженности по 1-2 предметам.

"Принятие этого решения создает реальную возможность для завершения этими студентами вуза. Согласно изменениям, количество допустимых кредитов за один семестр увеличено с 38 до 40, в летнем семестре же общее количество допустимых кредитов по предметам увеличено с 9 до 10», - сказал Пириев.

Заведующий отделом министерства также добавил, что, отныне будут применены новые формы очного обучения - полная и частичная вовлеченность в процесс образования

Полная вовлеченность в процесс образования - это вид очного образования в соответствии с нормативными сроками обучения программы образования по специальности, график обучения планируется со стороны вуза. Частичная вовлеченность в процесс образования - это вид очной формы обучения, соответствующий плану образования по специальности, который составляется студентами (но не менее двух предметов за семестр). Применение второй формы обучения поможет студентам из малообеспеченных семей работать, а работающим гражданам получать образование", - сказал Пириев.

Пириев отметил, что полная вовлеченность в процесс образования будет охватывать только студентов, обучающихся специальностям по госзаказу. Частично вовлеченные же в процесс образования студенты могут работать в период обучения. "В таком случае студенты смогут получать образование, посещая курс как минимум по двум предметам. Они могут завершить обучение в высшем учебном заведении в определенный срок с условием не превышения 20 кредитов. Это позволит малообеспеченным студентам работать и учиться. Если у студента нет возможности оплатить весь учебный год, студент может выбрать два предмета и получать образование, оплачивая только плату в соответствии с кредитами выбранных предметов», - сказал заведующий отделом.

(Автор: Ильхама Исабалаева: Текст: Талех Агавердиев)