Для оказания медицинских услуг гостям и участникам «Формулы 1» выделены две больницы

2017-06-16 18:10 | www.apa.az | 3

Министр образования Огтай Ширалиев подписал приказ об обеспечении медицинской помощью на высоком уровне гостей и участников «Гран-при Азербайджан Формулы 1». Соревнования будут проведены в Баку 23-25 июня.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, в приказе начальникам соответствующих отделов и структур поручено: обеспечить дежурство машин скорой помощи в местах проведения соревнований, с оказанием медицинской помощи в случае необходимости участникам и гостям в Центральной больнице нефтяников или Клиническом медицинском центре.

Согласно приказу, руководству Центра эпидемиологии и гигиены поручено взять под контроль вопросы соблюдения санитарно-гигиенических норм в гостиницах и объектах общепита.