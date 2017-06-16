Гейдар Асадов: Продавцы некачественного мяса приговорены к лишению свободы

2017-06-16 18:20 | www.oxu.az | 3

«Уже 10 человек получили тюремные сроки за продажу мяса неизвестного происхождения».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

По словам министра, в результате жестких мер министерства удается обнаружить мясо неизвестного происхождения.

«Все дело в том, что в результате обращений министерства в прокуратуру и правоохранительные органы такие события выявляются, и мы это предотвращаем.

Десятки дел отправлены в органы прокуратуры на утверждение. Уже 10 человек приговорены к лишению свободы за подобные действия. Причиной выявления мяса неизвестного происхождения является усиление деятельности министерства», - подчеркнул министр.

Э.А.

