Для участников «Формулы 1» выделены две больницы

2017-06-16 18:25 | www.oxu.az | 3

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ с целью обеспечения высокого уровня медицинской помощи участникам и гостям Гран При Азербайджана «Формула 1».

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве здравоохранения.

В приказе руководителям соответствующих отделов и структур поручено обеспечить дежурство службы скорой помощи в местах проведения соревнования, в период проведения соревнований в случае необходимости обеспечить госпитализацию участников и гостей в Центральную больницу нефтяников и Клинический медицинский центр города Баку, а также оказать гостям и участникам соревнований медицинскую помощь высокого качества в случае их обращения.

Руководству Республиканского центра гигиены и эпидемиологии поручено взять под серьезный контроль следование санитарно-гигиеническим правилам в гостиницах и объектах общепита, выделенных для делегаций.

С.Б.

