Валерия: Рада приехать в Азербайджан по любому случаю!

2017-06-16 18:30 | www.oxu.az | 3

Трудно представить, но через год у Валерии большой творческий юбилей. Пока певица не говорит о грядущем шоу, которым отметит эту дату.

Как передает Oxu.Az, в интервью Москва-Баку певица Валерия с удовольствием рассказывает о ближайших планах – гастролях в Баку, а также об актерской карьере старшей дочери Анны.

- Валерия, вы скоро опять едете выступать в Баку. С какими чувствами возвращаетесь в столицу Азербайджана?

- Я всегда с радостью приезжаю в Баку по любому случаю! Тем более, в конце июля там состоится крупное музыкальное событие, на которое приедут звезды нашего шоу-бизнеса. В прошлом году мы, артисты, поехали на него в первый раз, чтобы посмотреть, как это будет. Сейчас с уверенностью могу сказать, что если в первый раз все прошло на сто процентов, второй будет еще ярче! Я надеюсь, что это коснется и последующих фестивалей.

Наша семья ждет еще большего зрительского интереса. Публика в Баку – взыскательная и требовательная, но встречает артистов очень тепло. Приятно, что нас знают и любят.

- Фестиваль – хороший повод пообщаться с коллегами, которых давно не видели.

- Это отличная идея, собрать почти всех звезд вместе. Мне нравится, что в Баку приедут мои коллеги и есть возможность пообщаться, что не так часто случается в обычной жизни.

- Иосиф (муж и продюсер Валерии, Иосиф Пригожин – прим. ред.) поедет с вами, а дети?

- В Баку мы приедем с Иосифом вдвоем на несколько дней, дети к нам не присоединятся, к сожалению. У Ани съемки в кино, она участвует в большом проекте. У каждого ребенка уже своя взрослая жизнь. (Улыбается.)

- Дочка пробовала петь, теперь снимается в большом кино…

- Анна закончила театральный институт им. Щукина, так что пение скорее для нее скорее хобби, нежели профессия. Сейчас она занимается тем делом, о которым давно мечтала. Посмотрим, что получится. Она молодая актриса, может позволить себе любые эксперименты. Аня не останавливается на карьере актрисы, она ведет программу на Муз тв, поет, снимается в кино и сериалах.

- Вы строгий критик для Анны?

- Она знает, что я не буду либеральничать и всегда скажу правду. Если что-то мне покажется не очень верным, дам об этом знать, но очень корректно. У нас в семье принято говорить правду, да и я с удовольствием принимаю критику от своих детей по тому или иному поводу!

A.C.

