Необоснованная резолюция Европарламента отяготит с трудом восстанавливаемые межпарламентские отношения между Баку и Брюсселем - депутат

2017-06-16 18:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Принятая Европарламентом необоснованная резолюция о нарушении прав журналистов в Азербайджане привнесет ненужную напряженность и будет отягощать с таким трудом восстанавливаемые межпарламентские отношения между Баку и Брюсселем. Об этом Trend в пятницу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков, комментируя решение Европарламента, принятое после ареста Афгана Мухтарлы.

«Депутаты Европарламента в очередной раз поспешно, не разобравшись в сути вопроса, приняли ничего не значащую резолюцию о нарушении прав журналистов в Азербайджане — The case of Afgan Mukhtarli and the situation of media in Azerbaijan. Афгана Мухтарлы, задержание которого послужило поводом для принятия этой резолюции, никто в Азербайджане, не говоря уже о Европе, в качестве журналиста не знает. Я не видел ни строчки, написанной им, так как таковых нет в природе. Да и в качестве фотокорреспондента Афган Мухтарлы скорей когда-то значился, чем был таковым в действительности. О том, что Афган Мухтарлы якобы был выкраден в Тбилиси, что были нарушены нормы международного права, заявляют лишь заинтересованные в скандале оппозиционные круги, тогда как официальные власти Грузии никак это событие не комментируют. Стоило ли при таких обстоятельствах принимать резолюцию, которая мало чем поможет в объективном рассмотрении дела в суде, но в очередной раз привнесет ненужную напряженность и будет отягощать с таким трудом восстанавливаемые межпарламентские отношения между Баку и Брюсселем?", - сказал Мусабеков.

Касаясь вопроса о том, что европарламентарии напоминают о ведущихся переговорах по соглашению между Евросоюзом и Азербайджаном, депутат сказал, что об этом более уместно будет напомнить им самим.

«В отличие от других партнеров Евросоюза по «Восточному партнерству», Азербайджан выступает не в качестве вечного просителя финансовой и иной помощи от Брюсселя, а является партнером, отношения с которым носят взаимовыгодный характер», - сказал депутат.

Напомним, что Афган Мухтарлы был задержан 29 мая сотрудниками Госпогранслужбы Азербайджана при попытке незаконно пересечь государственную границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускных пунктов.