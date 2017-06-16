Профицит счета текущих операций Азербайджана превысил $380 млн

2017-06-16 18:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале 2017 года составил 380,2 миллиона долларов, следует из платежного баланса Центрального банка страны, обнародованного в пятницу.

Согласно платежному балансу, профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана составил 1,5 миллиарда долларов. В первом квартале 2016 года этот показатель составил 522,5 миллиона долларов.

При этом профицит текущего счета по нефтегазовому сектору полностью покрывает дефицит счета по ненефтяному сектору в 1,1 миллиарда долларов, который по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года вырос на 15,2 процента (945,6 миллиона долларов).

Дефицит финансового счета в первом квартале прошлого года в размере 2,1 миллиарда долларов сменился в отчетный период профицитом в 308 миллионов долларов.

Анализ платежного баланса по секторам показал, что, как и в предыдущие годы, в течение отчетного периода внешнеэкономические операции в нефтегазовом секторе имели положительное сальдо, а в ненефтяном секторе - отрицательное.

Общий объем внешнеторгового оборота в первом квартале 2017 года составил 5,2 миллиарда долларов, а положительное сальдо внешнеторгового баланса находилось на уровне 1,9 миллиарда долларов.

За отчетный период Азербайджан провел торговые операции со 150 странами. При этом 12,5 процента торгового оборота пришлись на страны СНГ, а 87,5 процента - на другие государства.

Резервные активы Азербайджана по итогам отчетного периода выросли на 464 миллиона долларов, тогда как в аналогичный период 2016 года наблюдалось снижение на уровне 1,27 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)