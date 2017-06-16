Хасан Рухани: Иран и Азербайджан за минувшие 25 лет предприняли важные шаги в области расширения связей

2017-06-16 18:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани в пятницу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«С благодарностью воспринял поздравительное письмо, направленное вами по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой. В свою очередь сердечно поздравляю ваше превосходительство с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами.

За минувшие 25 лет две дружественные и братские страны - Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика предприняли важные шаги во имя совместных интересов и в области расширения связей на основе взаимного уважения. Выражаю уверенность в том, что добрососедские отношения между нашими странами в результате возрастающих усилий будут и дальше углубляться в направлении обеспечения наших интересов на двустороннем, региональном и международном уровнях с учетом взаимных интересов двух народов», - говорится в послании.

Хасан Рухани пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, а государству и народу Азербайджана – благосостояния и процветания.